Стала известна причина смерти бывшего хоккеиста московского «Динамо»

Бывший хоккеист московского «Динамо» Крис Саймон покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на его семью.

«Семья твердо убеждена в том, что Крис сильно страдал от ХТЭ, что, к сожалению, привело к его смерти. Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга. Все сообщество разделяет нашу скорбь. Мы ценим всех, кто разделяет нашу трагическую утрату», — цитирует источника издание.

Канадский нападающий умер в возрасте 52 лет. Саймон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступал за бело-голубых, подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард играл «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэк Хокс», «Миннесоту Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз». В 1996 году в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеист был известен своей силовой игрой и драками. Саймон принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самые длительные дисквалификации в истории лиги.

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