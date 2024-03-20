Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Стала известна причина смерти бывшего хоккеиста московского «Динамо»

Экс-хоккеист «Динамо» Саймон покончил с собой

close
100%
Andrey Kotov/Interpress/Russian Look/Global Look Press

Бывший хоккеист московского «Динамо» Крис Саймон покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на его семью.

«Семья твердо убеждена в том, что Крис сильно страдал от ХТЭ, что, к сожалению, привело к его смерти. Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга. Все сообщество разделяет нашу скорбь. Мы ценим всех, кто разделяет нашу трагическую утрату», — цитирует источника издание.

Канадский нападающий умер в возрасте 52 лет. Саймон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступал за бело-голубых, подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард играл «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэк Хокс», «Миннесоту Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз». В 1996 году в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеист был известен своей силовой игрой и драками. Саймон принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самые длительные дисквалификации в истории лиги.

Ранее сообщалось о самоубийстве тренера «Салавата» Кольцова.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами