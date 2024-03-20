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Суд освободил из тюрьмы осужденного за изнасилование Дани Алвеса

Суд выпустил осужденного за изнасилование Дани Алвеса под залог в 1 млн евро

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Alberto Estevez/Reuters

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, суд Барселоны решил выпустить бывшего футболиста из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвесу придется заплатить залог в размере одного миллиона евро. Сам спортсмен пообещал, что не сбежит из страны.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока «Барселоны» сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Ранее сообщалось, что в России могут завести уголовное дело на Промеса.

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