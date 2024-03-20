Большунов начал с нуля новую победную серию

20 марта в Малиновке (Архангельская область) в рамках чемпионата России по лыжным гонкам состоялся мужской командный спринт классическим стилем. Победителями стали Савелий Коростелев и Александр Большунов, которые представляют первую команду Архангельской области.

Серебряные медали завоевали Илья Семиков и Ермил Вокуев из республики Коми. Они проиграли победителям 4,6 секунды. Третье место заняли представители первой команды республики Татарстан Иван Горбунов и Сергей Ардашев (+7,9 секунды).

Стоит отметить, что 19 марта Большунов прервал свою победную серию, став девятым в гонке на 10 км классическим стилем.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что лыжницу унесли на носилках после выступления на чемпионате России.