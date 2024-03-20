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В МИД РФ обвинили МОК в расизме и неонацизме

Захарова: МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), который призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России. Ее слова передает РИА Новости.

«Подобные заявления из уст организации, которая призвана стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживает только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры. Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму», — сказала Захарова.

Также она назвала дискриминационными условия для российских спортсменов, которых допустили на турниры в нейтральном статусе.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в России призвали МОК не заниматься «политической проституцией».

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