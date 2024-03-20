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В Кремле прокомментировали условия МОК для участия россиян в Олимпиаде

Песков назвал решение МОК ущемлением интересов российских спортсменов

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решения Международного олимпийского комитета (МОК), который выдвинул ограничения на участие российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Негативно воспринимаем, это разрушение идеи олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Это противоречит всей идеологии олимпийского движения, не красит МОК», — оценил Песков.

Также он оценил участие российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Что касается участия — мы обратили внимание на заявление одного из представителей МОК, что там не будет дополнительных требований, какие-то бумаги подписывать — это позитивная информация. А дальше мы будем наблюдать», — добавил Песков.

Накануне Международный олимпийский комитет опубликовал список требований к нейтральным атлетам для допуска на Олимпийские игры – 2024 в Париже. От российских спортсменов не потребуют подписывать декларацию с осуждением боевых действий на Украине. При этом МОК рассмотрит возможные санкции для участников Игр Дружбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МОК назвали максимальное количество россиян, которые выступят на ОИ 2024 года.

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