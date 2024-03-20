В России призвали МОК не заниматься «политической проституцией»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили жестко раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает РИА Новости.

«Международный олимпийский комитет и его руководство должны жить по Олимпийской хартии и не заниматься политической проституцией», — сказал Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Стоит отметить, что решение по участию борцов в Играх в Париже еще не было принято, а отечественные боксеры отказались от выступления.

Ранее сообщалось, что россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.