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В России призвали МОК не заниматься «политической проституцией»

Мамиашвили: МОК и его руководство не должны заниматься политической проституцией

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили жестко раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает РИА Новости.

«Международный олимпийский комитет и его руководство должны жить по Олимпийской хартии и не заниматься политической проституцией», — сказал Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Стоит отметить, что решение по участию борцов в Играх в Париже еще не было принято, а отечественные боксеры отказались от выступления.

Ранее сообщалось, что россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.

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