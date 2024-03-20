Лыжницу унесли на носилках после выступления на чемпионате России

Российскую лыжницу Анастасию Игнатьеву унесли на носилках после завершения командного спринта на чемпионате России, который проходит в «Малиновке» (Архангельская область). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка упала без чувств после финиша. Медики на месте оказали лыжнице помощь, а потом были вынуждены унести Игнатьеву с трассы на носилках.

Игнатьева в командном спринте выступала вместе с Анастасией Кирилловой. Они представляют команду Ханты-Мансийского автономного округа-Югра-1.

Победителями гонки стали Вероника Степанова и Мария Истомина. Вторыми к финишу пришли Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина. Лидия Горбунова и Дарья Непряева заняли третье место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее была раскрыта самая частая причина травм у начинающих лыжников.