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Лыжницу унесли на носилках после выступления на чемпионате России

Лыжницу Игнатьеву унесли на носилках после финиша на чемпионате России

Российскую лыжницу Анастасию Игнатьеву унесли на носилках после завершения командного спринта на чемпионате России, который проходит в «Малиновке» (Архангельская область). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка упала без чувств после финиша. Медики на месте оказали лыжнице помощь, а потом были вынуждены унести Игнатьеву с трассы на носилках.

Игнатьева в командном спринте выступала вместе с Анастасией Кирилловой. Они представляют команду Ханты-Мансийского автономного округа-Югра-1.

Победителями гонки стали Вероника Степанова и Мария Истомина. Вторыми к финишу пришли Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина. Лидия Горбунова и Дарья Непряева заняли третье место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее была раскрыта самая частая причина травм у начинающих лыжников.

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