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Бывшая звезда «Реала» признался, что не хочет быть похожим на Свинку Пеппу

Экс-игрок «Реала» Азар: не хочу быть похожим на Свинку Пеппу

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Reuters

Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о борьбе с лишними килограммами. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Не хочу быть похожим на Свинку Пеппу! Я играю в теннис, занимаюсь сапсерфингом, немного бегаю, играю в футбол с друзьями. Словом, остаюсь активным», — сказал Азар.

10 октября 2023 года Азар объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне 33-летний бельгиец разорвал контракт с мадридским «Реалом», за который выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

Также он известен по игре за французский «Лилль». За клубную карьеру Азар провел 623 матча, забил 167 мячей и сделал 157 голевых передач.

В футболке национальной команды Бельгии хавбек провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» может перейти в «Ювентус».

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