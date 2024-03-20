Стало известно, на что жаловался ушедший из жизни комментатор Уткин

Комментатор и журналист Василий Уткин в течение трех последних дней перед смертью страдал сильной одышкой из-за лишнего веса в 240 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Как утверждает источник, он рассказывал об этом врачам, которые приехали к нему на вызов 19 марта. Уткин пожаловался медикам на сбитое дыхание и пересохший рот. Доктора на месте диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и вкололи журналисту антикоагулянт. Он был доставлен в больницу и подключен к ИВЛ. Сообщается, что у Уткина остановилось сердце, но его смогли реанимировать. На второй раз этого сделать не удалось.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ.

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