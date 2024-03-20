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Карпин признался, что не разговаривал насчет продолжения работы в сборной России

Карпин заявил, что хотел бы остаться в сборной России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хочу ли я остаться в сборной России после окончания контракта? Да, хочу. Посмотрим. В этой жизни все меняется очень быстро. Я не работодатель, для начала нужно предложение, мы пока не разговаривали», — сказал Карпин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

С весны национальная команда из-за отстранения может проводит только неофициальные игры. В марте 2024 года сборная России сыграет два товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии — участником чемпионата Европы 2024 года, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее Карпин назвал условие, при котором бы «забухал».

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