Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

Телеведущий Иван Ургант рассказал о последнем разговоре со спортивным журналистом Василием Уткиным. Сообщение Урганта опубликовано в его социальных сетях.

«Мы не говорили года два. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его пятидесятилетию, и подумал, что должен Васе позвонить. Вася удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот», — рассказал Ургант.

Телеведущий отметил, что после прощания он задался вопросом, почему он так редко звонил комментатору.

«Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно», — добавил Ургант.

Об уходе Василия Уткина 19 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Уткину было 52 года.

По данным Telegram-канала Baza, днем Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной называется тромбоэмболия легочной артерии.

Журналистка Ксения Собчак назвала кошмаром уход Василия Уткина. Она добавила, что журналист «был нездоров».

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что ему не хватало Уткина на большом экране.