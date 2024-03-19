Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод рассказал, что нейтральные спортсмены не примут участие в церемонии открытия Игр в Париже.

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Это тот же принцип, по которому участвовали в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее», — сказал Маклеод на пресс-конференции.

Международный паралимпийский комитет (IPC) также сообщал, что россияне пропустят церемонию закрытия и открытия Паралимпиады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах.

Ранее МОК лишил Россию права участвовать в медальном зачете Игр в Париже.