СКА уступил во втором матче подряд в четвертьфинале Кубка Гагарина

19 марта СКА в Санкт-Петербурге принимал «Автомобилист» в четвертьфинальном матче Кубка Гагарина и потерпел поражение со счетом 1:3.

Гости открыли счет в начале второго периода, играя в меньшинстве. Шайбу забросил Алексей Бывальцев. Затем Стефан Да Коста удвоил преимущество гостей еще до перерыва.

Василий Глотов смог отыграть одну шайбу в начале заключительного периода, а Степан Хрипунов за пять минут до окончания встречи установил окончательный счет.

После этой встречи счет в серии стал 2:0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между этими командами пройдет в Екатеринбурге 21 марта.

В других четвертьфинальных парах «Локомотив» ведет 2:0 в серии с омским «Авангардом». В предыдущем матче ярославцы разгромили соперника со счетом 7:0. Московское «Динамо» уступает в серии с «Трактором» 0:2, а «Спартак» — в серии с «Металлургом».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Спартак» проиграл «Металлургу» во втором подряд .