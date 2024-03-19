МОК лишил Россию права участвовать в медальном зачете Игр в Париже

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) раскрыл детали нового положения об участии нейтральных спортсменов в Играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так для нейтральных атлетов будет звучать специальный гимн без слов. Также медали, выигранные нейтральными атлетами, не будут отображаться в таблице медалей.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. В МОК ранее назвали максимальное количество россиян, которые выступят на Играх.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Ранее сообщалось, что МОК рассмотрит применение санкций для спортсменов, которые выступят на Играх дружбы.