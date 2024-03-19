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«Мы осиротели»: Губерниев назвал смерть Уткина большой потерей

Губерниев заявил, что ему не хватало Уткина на большом экране

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Александр Вильф/РИА Новости

Смерть российского журналиста и телекомментатора Василия Уткина – большая потеря для страны, футбола и комментаторского цеха. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил спортивный комментатор, журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, Уткин переживал из-за того, что не имел возможности комментировать матчи «на большом экране».

«Это, конечно, огромный шок для всех нас и большая потеря для страны, для журналистики, футбола, для комментаторского цеха. Он был лучшим в профессии. И сейчас, оглядываясь, понимаешь, как не умеем мы ценить таланты, не умеем где-то поддержать, где-то протянуть руку. Он переживал, я знаю, что не имел возможности комментировать на большом экране последние несколько лет. Человек, который просто виртуоз в профессии, просто лучший среди нас. Конечно, мы осиротели. Он превратился в великолепного блогера, мастера YouTube, блестящего жонглера словами, он и был всегда таким. Но мне как футбольному болельщику всегда его не хватало на большом экране. Я об этом говорил много раз, поэтому это огромная потеря для всех нас, и мы осиротели, безусловно», — сказал он.

О смерти Василия Уткина 19 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Уткину было 52 года.

По данным Telegram-канала Baza, днем Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее режиссер фильма «День выборов» Фомин рассказал о работе с Василием Уткиным.

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