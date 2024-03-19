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Режиссер фильма «День выборов» Фомин рассказал о работе с Василием Уткиным

Режиссер Фомин рассказал, что Уткин был великолепным в работе над фильмом «День выборов»

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Валерий Левитин/РИА Новости

Российский режиссер Олег Фомин в беседе с «Газетой.Ru» назвал скончавшегося журналиста и телекомментатора Василия Уткина прекрасным и искренним человеком. По его словам, во время съемок фильма Уткин делал, «что он хотел», а режиссер его лишь поправлял.

« (Он был) Искренним, беззащитным, прекрасный человек. Прекрасно (работали вместе), подошел ко мне, сказал: «Я вообще-то не артист». Я говорю: «Очень хорошо, вот так и играй, как сейчас со мной разговариваешь». Мы договорились на берегу: он делает, что он хочет — я просто поправляю, если меня что-то не устроит. Меня практически все устроило, поэтому великолепный был в работе. Жалко», — сказал он.

О смерти Василия Уткина 19 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Уткину было 52 года.
По данным Telegram-канала Baza, днем Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее умер актер Александр Ширвиндт.

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