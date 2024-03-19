Соболенко выступит на турнире в Майами после смерти бойфренда

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит на турнире «Мастерс» в Майами (США) несмотря на смерть своего молодого человека, тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Об этом сообщает Tennis Channel в социальных сетях.

Как утверждает источник, при этом белоруска откажется от интервью и пресс-конференций во время турнира. Соперник Соболенко по матчу первого круга еще не определен.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Тренер «Салавата» прилетел в Майами, чтобы поддержать Соболенко на турнире серии «Мастерс». Пара встречалась с 2020 года.

Кольцов работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева» с 2022 году. До этого он трудился в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером.

Ранее в полиции Майами назвали причину смерти тренера и бойфренда Соболенко Кольцова.