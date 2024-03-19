Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболенко выступит на турнире в Майами после смерти бойфренда

Соболенко сыграет на турнире в Майами после гибели возлюбленного Кольцова

close
100%
Issei Kato/Reuters

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит на турнире «Мастерс» в Майами (США) несмотря на смерть своего молодого человека, тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Об этом сообщает Tennis Channel в социальных сетях.

Как утверждает источник, при этом белоруска откажется от интервью и пресс-конференций во время турнира. Соперник Соболенко по матчу первого круга еще не определен.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Тренер «Салавата» прилетел в Майами, чтобы поддержать Соболенко на турнире серии «Мастерс». Пара встречалась с 2020 года.

Кольцов работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева» с 2022 году. До этого он трудился в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером.

Ранее в полиции Майами назвали причину смерти тренера и бойфренда Соболенко Кольцова.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами