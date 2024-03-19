МОК рассмотрит применение санкций для спортсменов, которые выступят на Играх дружбы

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод сообщил о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России.

«Мы рассмотрим это в будущем. Мы ясно заявили НОК и международным федерациям свою позицию, WADA ясно ее заявило. Атлеты, которые выступят в этих Играх, будут рисковать как с точки зрения допинга, так и пропаганды», — сказал Маклеод на пресс-конференции.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах.

Ранее в МОК назвали максимальное количество россиян, которые выступят на ОИ 2024 года.