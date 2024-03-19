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Карпин назвал условие, при котором бы забухал

Карпин признался, что забухал бы, если бы ему осталось жить один год

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, чем бы он занялся, если бы ему остался один год жизни. Его слова передает «Матч ТВ».

«Наслаждался бы жизнью, забухал», — ответил Карпин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте 2024 года сборная России проведет два товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сербии — участником чемпионата Европы 2024 года, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее Захарян рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Испании.

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