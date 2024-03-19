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Собчак словами «был нездоров» отреагировала на смерть комментатора Уткина

Собчак призналась, что не может поверить в смерть комментатора Уткина

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала кошмаром смерть известного российского спортивного комментатора Василия Уткина.

«Какой кошмар. Созвонилась сейчас с друзьями — умер Вася Уткин. Невозможно поверить. Да, Вася был нездоров, но вот так ….» — написала Собчак.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. По сообщениям Telegram-канала Mash, журналист скончался от тромбоэмболии легочной артерии. У него оторвался тромб.

В последние годы вес Уткина превышал 200 кг и врачи рекомендовали ему сбросить лишние килограммы.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году было объявлено о сотрудничестве Уткина с любительским клубом «Эгриси». Он стал спонсором и владельцем клуба, который стал выступать в Медиалиге. «Эгриси» в октябре 2023 года уступили в полуфинале турнира «БроукБойз».

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