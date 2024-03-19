Овечкин обошел Гретцки по количеству матчей с голами в регулярном чемпионате

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз» отметился дублем, дважды реализовав большинство. Его команда одержала победу со счетом 5:2 и на данный момент обеспечила себе выход в плей-офф.

Овечкин побил рекорд легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки по количеству матчей с заброшенными шайбами в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий забросил шайбы в 639 встречах. В активе Гретцки было 638 матчей.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 шайба.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным голам в НХЛ.