«Это вызывает отвращение»: тренер сборной Нидерландов раскритиковал поддержавших Промеса

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на слова поддержки игрока национальной команды Мемфиса Депая в адрес осужденного полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает De Telegraaf.

«Я бы сам так не поступал. Я не говорил об этом с Мемфисом. Иногда можно немного облегчить себе жизнь, не делая подобных вещей. Это вызывает отвращение и критику. Я думаю, тебе следует держать это подальше от себя, насколько это возможно. Они друзья, и, вполне возможно, что он это сделает, но это, конечно, деликатный вопрос», — сказал Куман.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее сообщалось, что в России могут завести уголовное дело на Промеса.