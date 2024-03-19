Тарасова двумя словами описала МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала призывы Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Играх дружбы. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Молодцы МОК, объясняют это еще и политизацией. Что‑то новенькое, скажу я вам. Стыдоба какая‑то — поступать так, как МОК. Они ограничивают спортсменов в их деятельности. Это ужасно грязный ход со стороны МОК. Мы‑то думаем, что они какая‑то серьезная организация, а на деле какая‑то босяцкая, которая призывает всех не ехать к нам. Видимо, они хотят, чтобы мы вообще никогда ни в чем не участвовали», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее МОК обвинили в поддержке нацизма.