На турнире в Майами теннисиста увезли с корта на инвалидной коляске

Французский теннисист Артур Казо потерял сознание во время полуфинального матча квалификации хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Спортсмену противостоял его соотечественник Гарол Майо.

Во время третьего сета Казо стало плохо во время игры из-за жары. Медики оказали помощь французскому теннисисту, который позже покинул корт на инвалидной коляске. Майо прошел в финал квалификации турнира в Майами. На момент остановки встречи счет был 4:6, 7:5, 2:1.

Основная сетка турнира стартует 20 марта. От России выступят Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Павел Котов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Действующим победителем «Мастерса» в Майами является Даниил Медведев. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл итальянца Янника Синнера.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Джокович продолжает лидировать (9725 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). На четвертой строчке расположился россиянин Даниил Медведев, у которого 7765 очков.

Ранее Медведеву предрекли первое место в рейтинге АТР.