Олимпийский чемпион назвал причины проблем омского «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку главного тренера омского «Аавангарда» Михаила Кравца, случившуюся после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» (0:7).

«Такой прецедент с увольнением тренера во время плей-офф, наверное, впервые в КХЛ происходит. В «Авангарде» все это давно началось, просто никто не обращал внимания. Чтобы быть тренером в такой команде, как нынешний «Авангард», нужно быть жестким, а Кравец все-таки достаточно мягкий. Мне видится, что в омской команде много проблем как в руководстве, так и с агентами, что-то они там мутят, так же как и в Челябинске, кстати. Много странного сейчас происходит внутри «Авангарда». По сезону было видно, что что-то не в порядке в команде», — приводит слова прославленного хоккеиста Legalbet.

По мнению Кожевникова, руководство «Авангарда» устраивает «какие-то игры между собой», вместо того чтобы сосредоточиться на выступлении команды в плей-офф, а одной из главных проблем является отсутствие объяснений своих решений для общественности со стороны менеджмента. Двукратный олимпийский чемпион считает, что теперь оценить шансы команды невозможно, хотя изначально «Авангард» был одним из главных фаворитов плей-офф.

Руководство омского клуба 19 марта объявило о расторжении контракта с Кравцом и назначении Сергея Звягина исполняющим обязанности главного тренера. После двух матчей на своем льду «Авангард» уступает «Локомотиву» в серии до четырех побед со счетом 0-2. Две следующие игры пройдут в Ярославле.

Ранее тренер «Авангарда» поставил своей команде кол после разгрома от «Локомотива».