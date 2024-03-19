В Дании призвали дисквалифицировать российских спортсменов с турнира по CS2

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт призвал дисквалифицировать российских киберспортсменов от участия в первом в текущем году турнире серии «мэйджор» по Counter-Strike 2 в Копенгагене — PGL Major Copenhagen 2024. Об этом он заявил в эфире TV2.

«Пока продолжается конфликт на Украине, я не считаю, что российским спортсменам следует разрешать участвовать в международных стартах. Это, конечно, относится и к киберспорту», — заявил он.

19 января 2024 года Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу украинской стороны и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Решение было принято после того, как украинская сторона подала жалобу, согласно которой российская федерация начала свою деятельность на территории новых регионов Российской Федерации.

Судьба ФКС России будет решена на заседании генеральной ассамблеи IESF, в ходе которой ее участникам предстоит решить — восстанавливать ли российскую организацию в правах или же остановить членство до тех пор, пока причина, по которой на ФКС России были наложены санкции, не будет устранена.

При этом и российские игроки, и российские команды смогут принять участие в турнирах под эгидой IESF.

Ранее МОК назвал Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт.