В Госдуме назвали позорными слова Баха об ответственности атлетов за действия правительств

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об ответственности спортсменов за действия правительств, а также заявление МОК с призывом к международному спортивному сообществу игнорировать Игры дружбы в России. В беседе с «Газетой.Ru» Свищев назвал высказывания Баха позорными.

«Удивительно слышать от уважаемого спортивного чиновника, руководителя целого МОК такие позорные слова. Он несколько раз прошелся по России. Президент МОК, так же, как и члены исполкома МОК, и другие руководители олимпийского движения обязаны поддерживать соревнования разного уровня по различным видам спорта. Вместо этого — что, они увидели угрозу олимпийскому движению? Вместо того, чтобы задать России вопросы, поговорить с ней, они кого-то слушают — видимо, наших ближайших соседей, — и считают эти соревнования угрозой международному олимпийскому движению. Они что, с ума сошли?» — задался вопросом Свищев.

Парламентарий напомнил, что в России неоднократно заявляли: Игры дружбы не являются альтернативой Олимпиады, более того, в программу Игр дружбы включены неолимпийские дисциплины. По мнению Свищева, либо в МОК не вникали в суть соревнований, либо заявление организации является провокацией с целью запугать спортсменов и федерации, чтобы они отказались от участия в состязаниях.

«У Баха есть сейчас возможности перешагнуть через свою гордыню, которая, кстати, является смертным грехом, пригласить [президента Олимпийского комитета России Станислава] Позднякова, пригласить [министра спорта РФ Олега] Матыцина, сесть за стол переговоров и решить эту проблему раз и навсегда. Вряд ли это произойдет, но кто-то же должен ему советовать. МОК превращается в карательный орган, который ничего не имеет общего с реальным развитием олимпизма», — констатировал Свищев.

Ранее Бах заявил, что если спортсмены поддерживают действия правительства, то подвергаются санкциям.