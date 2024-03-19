Захарова назвала хамством заявление МОК о бойкоте Игр дружбы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к правительствам и спортсменам бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», — заявила Захарова.

В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Игры дружбы. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее МОК назвал Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт.