«У нас больше любят поругать»: Захарян сравнил фанатов в России и Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сравнил российских и испанских фанатов, а также признался, что на него никак не давят ожидания окружающих по его результативности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, болельщики в таком клубе требовательные, но я еще не сталкивался с какой-то ненавистью или негативом. Все дружелюбные, все поддерживают. Все отлично в этом плане. Думаю, в России больше любят тебя поругать, а тут больше поддержки», — заявил Захарян.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Захарян рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Испании.