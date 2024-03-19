МОК призвал правительства и спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Информация об этом появилась на официальном сайте МОК.

В релизе организации указано, что Олимпийское движение осуждает инициативы по политизации спорта, в частности, создание Правительством Российской Федерации политизированных спортивных мероприятий. МОК считает, что российское правительство демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований.

В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Игры дружбы. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Глава МОК Томас Ранее Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России.