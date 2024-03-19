Большунов прервал рекордную серию побед в личных гонках

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов стал девятым в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Он проиграл победителю соревнований Ермилу Вокуеву 45,4 секунды.

Таким образом, Большунов прервал свою рекордную победную серию на личных гонках. Последний раз он выигрывал золото в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке. Это была его 23-я победа в сезоне. Гонка прошла 17 марта.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. Он, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Большунов излечился от болезни с помощью надувной ванны.