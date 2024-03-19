Фетисов о смерти Кольцова: наш хоккейный брат, служивший великой игре

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов выразил соболезнования в связи со смертью 42-летнего тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. В беседе с «Газетой.Ru» Фетисов назвал Кольцова «хоккейным братом».

«Молодой же парень, что случилось? Соболезную семье, прежде всего. Наш брат хоккейный, товарищ, верой и правдой служил хоккею — великой игре. Как жалко... Такой возраст для тренера, период становления. Большая потеря. У него было предложение от минского «Динамо»? Конечно, это было бы перспективно, он уже поработал, получил опыт. Не хотел бы комментировать то, о чем не знаю, слухи и домыслы — это не для меня. Соболезнования семье, это большая трагедия. Будем помнить о человеке, других слов у меня нет», — сказал Фетисов.

Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером. Всего в НХЛ провел 144 игры, в которых набрал 38 (12+26) очков. В России он играл за «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак», Салават Юлаев» и «Атлант».

Ранее стала известна причина смерти Кольцова.