Российскому чемпиону отказали в допуске к отбору на Олимпиаду из-за плаката «Нет нацизму»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев получил отказ в допуске к квалификационному турниру летних Олимпийских игр — 2024. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!». Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, — то, что он за мир без нацизма», — заявил он.

30-летний Евлоев выиграл золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 97 килограммов. Также в своей карьере он дважды выигрывал золото и на чемпионате Европы, и на мировом первенстве, а также брал высшую награду на Кубке мира.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее в Госдуме связали допуск России на Олимпиаду с политическим ходом.