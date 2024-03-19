Глава МОК: если спортсмены поддерживают действия правительства, они подвергаются санкциям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, говоря о допуске российских атлетов на летние Олимпийские игры — 2024, заявил, что атлеты не несут ответственности за действия правительства своей страны, однако все зависит от того, поддерживают они эти действия или нет. Его слова приводит издание Le Monde.

«Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет — они должны иметь те же права, что и другие», — заявил Бах.

Игры в Париже стартуют в конце июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России.