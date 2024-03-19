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Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным голам в НХЛ

Овечкину осталось семь шайб до рекорда Ягра по победным голам в НХЛ

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду чешского хоккеиста Яромира Ягра по количеству победных голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 19 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 5:2. Овечкин в этом матче оформил дубль, вторая его шайба стала победной для «столичных».

Теперь на счету Овечкина 128 победных шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место, уступая только Ягру, у которого 135 голов.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге он забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов Лиги за всю историю, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 гол.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

Ранее Овечкин высказался о борьбе «Вашингтона» в НХЛ.

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