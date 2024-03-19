«Мы знали, что будет нелегко»: Овечкин о борьбе «Вашингтона» в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» высказался о борьбе «столичных» за попадание в плей-офф. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Мы знали, что нам не будет легко. Мы продолжим сражаться, играть и будем идти от матча к матчу», — сказал Овечкин.

Матч «Кэпиталз» и «Калгари» завершился победой клуба из Вашингтона со счетом 5:2. «Кэпиталз» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Столичные» одержали третью победу подряд.

В этом поединке Овечкин оформил дубль. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге он забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов Лиги за всю историю, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 гол.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, как он мотивирует Овечкина.