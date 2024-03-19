Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».

Таким образом, за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 843 шайбы. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов Лиги за всю историю, 894 оформленных гола. Отставание составляет 51 гол.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

Матч «Кэпиталз» и «Калгари» завершился победой клуба из Вашингтона со счетом 5:2. «Кэпиталз» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Столичные» одержали третью победу подряд. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 71 очком в 68 играх. Команда прервала победную серию из двух матчей.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, как он мотивирует Овечкина.