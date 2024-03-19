Овечкин оформил дубль в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кэпиталз».

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 64 матчах, забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 843 гола, после матча отставание составляет 51 гол.

Также за «столичных» в этом матче шайбы забросили Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон. В составе «Калгари» отличились Кевин Руни и Маккензи Уигар.

«Вашингтон» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах. «Столичные» одержали третью победу подряд. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 71 очком в 68 играх. Команда прервала победную серию из двух матчей.

Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, как он мотивирует Овечкина.