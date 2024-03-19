Боец ММА рассказал, как разорился из-за жизни в США

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов заявил, что во время выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) тратит на содержание команды в США большие деньги. Его слова передает Legalbet.kz.

По его словам, за полгода он лишился порядка $70 тысяч.

«В Америке, если честно, очень дорого жить. Получается, последние полгода я был там, и у меня пять боев подряд было. За шесть месяцев $70 тысяч потратил», — заявил Жумагулов.

В профессиональной карьере Жумагулов провел 24 поединка, в котором одержал 15 побед и потерпел девять поражений. В UFC Жалгас провел семь поединков, в которых потерпел шесть поражений. Летом 2023 года он был исключен из промоушена.

Последний бой Жумагулов провел 6 декабря 2023 года против представителя Японии Масато Накамуры в рамках турнира NFC 55 — Naiza Fighter Championship 55. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде на отметке 3 минуты 17 секунд.

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