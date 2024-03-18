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Известный певец перестал болеть за «Спартак»

Певец Юрий Лоза перестал болеть за «Спартак»

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Из личного архива Юрия Лозы

Композитор и певец Юрий Лоза заявил, что перестал болеть за московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, за кого сейчас в «Спартаке» можно болеть. Собрали команду отовсюду по чуть-чуть. Как болеть за красно-белых, если нет своих?» — сказал Лоза.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

При этом лидер клуба — нападающий Квинси Промес — продолжает находиться в ОАЭ. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее сотрудники службы безопасности «Спартака» вернулись в Москву после ареста Промеса.

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