«Трактор» обыграл «Динамо» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (ОТ).

За «Трактор» в основное время шайбы забросили Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд и Антон Бурдасов. За «Динамо» отличились Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевски и Никита Гусев, который оформил дубль.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Трактора». «Динамо» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Трактор» один раз играл в финале турнира.

Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее ярославский «Локомотив» забросил семь безответных шайб в ворота омского «Авангарда» в матче Кубка Гагарина.