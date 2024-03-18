Олимпийская чемпионка рассказала, как ее сын резал хлеб на доске, где она измельчала таблетки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, как запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Камилы Валиевой. В беседе с «Газетой.Ru», комментируя слова гендиректора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли о том, что Валиевой «пожертвовали», чтобы защитить тех, кто якобы давал ей допинг, Журова заметила, что окружение спортсменки могло не знать, как это произошло.

«Видимо, сама Камила и ее окружение не понимают, как это произошло. А когда нет уверенности, рождаются мифы. Расследование проводить бесполезно, ведь может быть что угодно. От «подкинули» до невнимательности родственников.

У меня сын — спортсмен, сборник. Я через все это прошла, знаю про подобные ситуации лучше, чем кто-либо, сколько комментариев давала. И вот на чем себя как-то поймала. Но, например, у меня есть лекарства, я их принимаю по назначениям. Наверняка в них есть запрещенные компоненты. В сложный период я купила увеличенную дозу и делила таблетки пополам ножом на разделочной доске. Иногда убегала на работу, забывая доску помыть. А мой сын потом на этой же доске резал хлеб.

После всех этих случаев, я поняла, какая я безалаберная — что уж говорить об обычных родителях? Пример Камилы нужно максимально раскручивать, чтобы родители спортсменов были сверхвнимательны к таким моментам. Знаете, как я испугалась, когда поняла, что делала? Если бы пять-десять лет назад мое объяснение бы всех удовлетворило, сейчас это бы вряд ли было возможно», — рассказала Журова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее Журова назвала слова гендира WADA Ниггли признанием невиновности Валиевой.