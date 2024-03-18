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Олимпийский чемпион рассказал о «мурашках и волнении» во время Матча легенд

Экс-хоккеист Каменский назвал Матч легенд праздником

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Роман Кручинин/Пресс-служба «Матча легенд»

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский высказался о благотворительном Матче легенд российского хоккея. В комментарии «Советскому спорту» он назвал это событие праздником, а также высказался об ответственности перед болельщиками.

«Это мечта — играть с такими партнерами, как Фетисов и Касатонов, Буре и Ларионов. Они цвет не просто российского, но и мирового хоккея. Эмоции большие, зрители довольны, а это самое главное. Когда называют твое имя, понимаешь, что ты выходишь для болельщиков и на тебе огромная ответственность. Естественно, мурашки, волнение, как в молодые годы. Огромнейший праздник для Норильска, который мы стараемся делать каждый год. Огромное спасибо болельщикам, организаторам и лично Владимиру Потанину за этот праздник», — заявил Каменский.

Матч легенд состоялся в Норильске во дворце спорта «Арктика» 16 марта. Он прошел при поддержке Ночной хоккейной лиги в седьмой раз. В гала-матче легенды хоккея обыграли сборную Норильска со счетом 11:6. В составе гостей, помимо Каменского, на лед выходили Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов. Билеты распространялись в обмен на добровольные пожертвования, все вырученные средства будут направлены местным спортивным школам.

Ранее российский хоккеист был признан первой звездой недели в НХЛ.

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