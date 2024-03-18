Тарпищев ответил на вопрос, поедут ли российские теннисисты на Олимпиаду

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что по участию отечественных теннисистов в Олимпиаде пока нет однозначного решения, передает Sport24.

«По участию теннисистов в Олимпиаде однозначно еще не решено. Мы не знаем окончательных вариантов, связанных с рекомендациями МОК», — сказал Тарпищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Госдуме обвинили Эммануэля Макрона в лицемерии из-за высказывания про Россию и Игры.