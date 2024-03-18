Названы игроки КХЛ с самыми крутыми празднованиями голов

Экс-игрок клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Филатов высказался о том, чьи празднования забитых голов среди всех хоккеистов первенства ему нравятся. В комментарии Legalbet он отметил форвардов «Спартака» Николая Голдобина и Ивана Морозова.

«Мне очень нравится, как празднуют Голдобин и Морозов: снимают краги и жмут руки друг другу. Мне нравится, что мы 32 раза видели празднования Пилипенко, особенно, что он это делает без эмоций, как будто ничего не произошло. Эти празднования, которые сразу приходят в голову. Еще мне понравилось, когда «Автомобилист» забил супергол: Голышев отдал с разворота на пустые ворота Макееву, и тот показал, что снимает шляпу перед своим партнером за такую передачу. Но это была разовая акция», — рассказал Филатов.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Голдобин провел 67 матчей, забросив в них 37 шайб и сделав 41 результативную передачу. Его одноклубник Морозов набрал в 38 играх 37 (11+27) очков. Форвард «Северстали» Кирилл Пилипенко установил клубный рекорд результативности за сезон, заработав в общей сложности 62 (32+30) балла.

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