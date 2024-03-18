Фетисов рассказал, как он мотивирует Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что мотивирует хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, когда хоккеист приезжает в Москву, передает ТАСС.

«Никто не мог подумать пять лет назад, что кто-то может приблизиться к этому рекорду Гретцки. Он каждое лето приезжает в Москву. Мы катаемся вместе. Я его постоянно мотивирую: «Самое обидное — это быть вторым, третьим не так уж обидно», — сказал Фетисов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 841 гол, после сегодняшнего матча отставание составляет 53 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ.