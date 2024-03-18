Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фетисов рассказал, как он мотивирует Овечкина

Фетисов: постоянно говорю Овечкину, что самое обидное — быть вторым

close
100%
Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что мотивирует хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, когда хоккеист приезжает в Москву, передает ТАСС.

«Никто не мог подумать пять лет назад, что кто-то может приблизиться к этому рекорду Гретцки. Он каждое лето приезжает в Москву. Мы катаемся вместе. Я его постоянно мотивирую: «Самое обидное — это быть вторым, третьим не так уж обидно», — сказал Фетисов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 63 матчах, забросил 19 шайб и отдал 31 результативную передачу. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 841 гол, после сегодняшнего матча отставание составляет 53 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами