Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Промес может провести в тюрьме ОАЭ

Юрист Макаренко: игрок «Спартака» Промес будет в тюрьме ОАЭ несколько месяцев

close
100%
ФК «Спартак-Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Юридический эксперт Анна Макаренко из адвокатской конторы «Dr Sarhan Almuani Advocates» предположила, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес будет находится в тюрьме ОАЭ 2-3 месяца, передает Sport24.

«Да, несколько месяцев его могут продержать в заключении. Но зачем властям ОАЭ держать Квинси в местной тюрьме два-три года, если его кейс находится в Нидерландах?» — сказала Макаренко.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее стало известно, где содержится арестованный в ОАЭ Промес.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами