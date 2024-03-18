Стало известно, сколько Промес может провести в тюрьме ОАЭ

Юридический эксперт Анна Макаренко из адвокатской конторы «Dr Sarhan Almuani Advocates» предположила, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес будет находится в тюрьме ОАЭ 2-3 месяца, передает Sport24.

«Да, несколько месяцев его могут продержать в заключении. Но зачем властям ОАЭ держать Квинси в местной тюрьме два-три года, если его кейс находится в Нидерландах?» — сказала Макаренко.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее стало известно, где содержится арестованный в ОАЭ Промес.