В WADA назвали Валиеву «жертвой»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой, заявив, что считает спортсменку жертвой, принесенной ради защиты других лиц. Слова Ниггли приводит ТАСС.

«<…> часто окружение [спортсмена] не входит в сферу спортивной юрисдикции. Это могут быть люди, которые окружают спортсменов, но на самом деле не являются членами федерации. И для этого спорт мало что может сделать. Но очевидно, что вкус этого дела таков, что очень неприятно, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы указать на того, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», — считает Ниггли.

Функционер высказался о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха — в связи с вердиктом по делу Валиевой он призвал антидопинговые службы ужесточить наказание для окружения несовершеннолетних спортсменов, которые были уличены в применении запрещенных препаратов. По словам Ниггли, работа в этом направлении ведется.

Он заметил, что данный вопрос рассматривается в процессе пересмотра кодекса WADA. Вместе с тем, по словам Ниггли, действующие правила в отношении тех, кто склоняет несовершеннолетних атлетов к применению допинга, и так достаточно жестки и предусматривают для этих лиц пожизненную дисквалификацию. Ниггли также призвал правительства стран принимать соответствующие законы.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

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