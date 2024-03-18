Журналист Морган назвал Клоппа болваном

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился в своих соцсетях мнением о главном тренера «Ливерпуля» Юргене Клоппе, назвав его неудачником.

«Клопп такой бессовестный жалкий неудачник и болван», — написал Морган.

Своей репликой Морган отреагировал на диалог между Клоппом и журналистом из Норвегии, который спросил у специалиста, почему его команда снизила интенсивность в овертайме 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:4).

«Это глупый вопрос. Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, подумали, что это хорошая идея», — ответил норвежцу Клопп.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» идет на втором месте и имеет равное количество очков с лондонским «Арсеналом», который расположился на первом месте. Команды набрали по 64 балла, подопечные Юргена Клоппа уступают по дополнительным показателям. «Манчестер Юнайтед» идет на шестой позиции, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 31 марта.

Ранее Клопп отреагировал на ничью в матче между «Ливерпулем» и «Ман Сити».