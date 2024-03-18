Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист Морган назвал Клоппа болваном

Британский журналист Морган назвал тренера «Ливерпуля» Клоппа болваном

close
100%
Reuters

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился в своих соцсетях мнением о главном тренера «Ливерпуля» Юргене Клоппе, назвав его неудачником.

«Клопп такой бессовестный жалкий неудачник и болван», — написал Морган.

Своей репликой Морган отреагировал на диалог между Клоппом и журналистом из Норвегии, который спросил у специалиста, почему его команда снизила интенсивность в овертайме 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:4).

«Это глупый вопрос. Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, подумали, что это хорошая идея», — ответил норвежцу Клопп.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» идет на втором месте и имеет равное количество очков с лондонским «Арсеналом», который расположился на первом месте. Команды набрали по 64 балла, подопечные Юргена Клоппа уступают по дополнительным показателям. «Манчестер Юнайтед» идет на шестой позиции, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 31 марта.

Ранее Клопп отреагировал на ничью в матче между «Ливерпулем» и «Ман Сити».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами