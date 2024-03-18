Стало известно, что «Манчестер Юнайтед» платит российскому футболисту

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис до сих пор получает стипендию от английского клуба. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил бывший арбитр Международной федераци футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.

Он напомнил, что в 1993 году ФИФА выпустила циркуляр о том, что судейские ассоциации не должны управляться футбольными федерациями и лигами. А экс-президент организации Йозеф Блаттер обещал ввести зарплату для судей международной категории в размере 2000 швейцарских франков в месяц, однако этого до сих пор не было сделано. Хусаинов сравнил отношение международной организации к судьям с тем, как зарубежные клубы относятся к игрокам.

К футболистам в этом плане за рубежом более внимательное отношение. Тот же Канчельскис рассказывал, что до сих пор получает стипендию за годы в «Манчестер Юнайтед», — подчеркнул Хусаинов.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе «манкунианцев» 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей.

Ранее Канчельскис назвал бредом скорое возвращение российского футбола в Европу.